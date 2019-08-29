Роскосмос оценил опасность инцидента на МКС

Угрозы Международной космической станции и экипажу в связи с аварийным включением сигнализации нет, сообщили в Роскосмосе.

«Аварийная сигнализация сработала, экипаж проанализировал ситуацию и предпринял необходимые меры. Сейчас обстановка на МКС штатная, никакой угрозы безопасности экипажа и станции нет», – передает ТАСС слова представителя госкорпорации.

Ранее сообщалось, что на американском сегменте МКС сработала аварийная сигнализация из-за высокого парциального давления кислорода в модуле «Звезда».