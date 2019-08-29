В Челябинске открылся съезд «Лидеры энергетики»

С 29 по 31 августа 2019 года в Челябинске проходит первый Всероссийский съезд руководителей и специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики».

Мероприятие такого масштаба и охвата проводится в стране впервые. В совещании примут участие более 2 тыс. энергетиков со всей страны. В течение двух дней работники группы компаний «Россети» и других электросетевых организаций рассмотрят приоритеные направления развития отрасли, которые связаны с модернизацией и цифровой трансформацией электросетевой инфраструктуры, сообщает Regnum.

В пятницу на арене «Трактор» будет дан старт финальному этапу конкурса «Лидеры энергетики», который впервые организован группой «Россети» при поддержке Минэнерго России и АНО «Россия – страна возможностей».

Итоговое мероприятие «Лидеров энергетики» проводится по методике и правилам конкурса «Лидеры России».

440 финалистов в командах по 10 человек за круглыми столами будут работать над профильными кейсами по актуальным вопросам функционирования электросетевого комплекса. По результатам обсуждения участниками будут представлены лучшие, по мнению экспертов, решения кейсов. Всего заявки на участие в конкурсе подали свыше 2 тыс. человек.

31 августа будут определены 100 победителей конкурса «Лидеры энергетики», которые будут рассматриваться в приоритетном порядке для замещения руководящих должностей в структуре группы компаний «Россети» уже в ближайшие два месяца.

Им будут вручены денежные сертификаты, дающие возможность оплатить обучение с целью повышения профессиональной квалификации или получения второго высшего образования.

По словам главы «Россетей» Павла Ливинского, который сам выступит одним из наставников, конкурс является реальным шансом «проявить себя и принять непосредственное участие в реализации глобального проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса в команде самого большого в мире электросетевого холдинга», сообщается на сайте «Россетей».

«По-настоящему лидерские качества проявляются в реальной работе. Челябинск в 2020 году примет одни из ключевых мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, наша готовность должна быть стопроцентной. От того, какие решения по повышению надежности схем электроснабжения региона предложат энергетики, будут в том числе зависеть итоговые оценки», – отметил Павел Ливинский.