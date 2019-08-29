Эксперт усомнился в массовости новой несанкционированной акции в Москве

Сторонники из окружения блогера Алексея Навального призывают выходить на улицы, несмотря на отказ мэрии согласовать акцию протеста 31 августа в центре Москвы, один из незарегистрированных кандидатов Любовь Соболь опубликовала видео, в котором подчеркивала «необходимость» очередных прогулок.

Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в интервью «Антимайдану» заявил, что несистемщики и рассчитывали на то, чтобы мероприятие было несогласованным.

«Незарегистрированные кандидаты ведут активную работу по созданию нестабильности в столице. Навальный в этот раз прикрылся женщиной в силу юридических причин», – отметил Мухин. Соболь нельзя отправить под административный арест, так как у нее малолетний ребенок.

Политолог считает, что несанкционированные шествия могут быть жестко пресечены в случае, если ситуация обострится.

«Но, скорее всего, ни протестующие, ни правоохранители остро реагировать не будут. Более того, я полагаю, что эти «гуляния» будут не очень многочисленными», – заключил он.