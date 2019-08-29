В Якутии задержан сбежавший с оружием полицейский

Сотрудник транспортной полиции Якутии, в понедельник покинувший место службы с табельным оружием, задержан, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«Его задержали на переправе в нетрезвом состоянии, табельное оружие изъяли», – сообщил источник местного издания «Якутия.инфо».

«Не хватает четырех патронов. По слухам, до задержания он стрелял по бутылкам», – говорится в сообщении.

В понедельник сообщалось, что полицейский явился на развод, после которого не добрался до места службы в аэропорту Якутска.

СМИ сообщали, что при осмотре места жительства пропавшего полицейского была обнаружена предсмертная записка. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО эту информацию назвали недостоверной.