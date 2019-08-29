Корректируемые бомбы массой 50 и 100 кг создают в России

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) приступила к разработке корректируемых бомб, масса которых составит 100 и 50 килограммов, заявил гендиректор КТРВ Борис Обносов.

«Есть корректируемые бомбы и меньших весовых категорий. Я думаю, что в будущем мы будем их тоже осваивать, 100 кг и, возможно, 50 кг. Это однозначно», – передает ТАСС слова Обносова.

Он рассказал также о проблемах в ракетной отрасли России.

«Конечно, нас очень здорово сдерживает во всех направлениях элементная база. Это наша болячка, это болячка оборонки. Этому уделяет внимание руководство страны, но нельзя за один день пройти то, что разрушалось десятилетиями», – передает РИА «Новости» слова Обносова об основных проблемах при создании новых ракетных вооружений.

Напомним, в мае заместитель гендиректора АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин рассказал, что в России создали противолодочную корректируемую авиационную бомбу, которая может поражать подводные лодки на глубине до 600 метров.

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