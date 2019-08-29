Суд Индии потребовал от активиста объяснить, зачем ему «Война и мир»

Судья в Индии потребовал объяснить от местного активиста Вернона Гонсалеса, зачем ему книга «Война и мир».

Гонсалес был арестован в 2018 году по деле о насилии на почве кастовых различий, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си». При обыске у активиста нашли книги и документы, включая «Войну и мир».

Судья потребовал объяснить, зачем Гонсалесу диск с «явно антигосударственным» названием «Протест против государственной тирании» и «Война и мир» – книга «о войне в другой стране».