Участники рынка больших данных разработали кодекс саморегулирования

Участники российского рынка больших данных разработали кодекс саморегулирования, который, по их мнению, может позволить отрасли избежать дополнительных законодательных ограничений. Среди задач – решение вопроса о возможности свободно использовать общедоступные данные – например, размещенные в социальных сетях.

Институт развития интернета (ИРИ) и Ассоциация больших данных (АБД; объединяет «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, «МегаФон», «Ростелеком» и др.) подготовили проект кодекса этики использования данных, который должен стать основой саморегулирования на рынке, сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с документом. В его подготовке участвовали члены АБД, представители ИРИ и «Медиа-Коммуникационного Союза» (объединяет медиахолдинги и операторов связи), уточнил исполнительный директор АБД Алексей Нейман. «Идет внутреннее согласование, текст будет доработан и представлен для экспертного и общественного обсуждения осенью», – сказал он.

По оценке АБД, российский рынок больших данных сейчас составляет 10-30 млрд рублей в год, а к 2024 году достигнет 300 млрд рублей. «Дальнейшее накопление данных, где за 60% появления новых будет отвечать бизнес, требует профессиональной регламентации. Необходимо учитывать не только законы рынка, но и права потребителей. Однако разработка единого закона на данном этапе может не оправдать ожиданий. У каждого вида данных своя специфика, которую трудно прописать языком юриспруденции», – отметил гендиректор ИРИ Сергей Петров.

Одним из основных принципов кодекса должно стать требование обязательной проверки компаниями возможности использования данных, уточняет источник. При этом согласие на обработку персональных данных может быть получено в любой форме, в том числе дистанционно. Также добросовестной практикой признается использование данных для таргетированного маркетинга, если предложения позволяют потенциальному приобретателю «обеспечить оптимальный выбор товаров» и не являются «необоснованно навязчивыми».

«Большие данные – значительно более широкое понятие, чем персональные, и они нуждаются в отдельном законе», – сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Регулирование больших данных обсуждается в правительстве и Госдуме, свои концепции предлагали центр компетенций АНО «Цифровая экономика» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). «Мы знаем о разработке кодекса, но с текстом я пока не знаком. Если к нам поступят предложения, мы с удовольствием их рассмотрим», – заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.

Но саморегулирование – недостаточная мера, полагает он. «Дискуссия на разных площадках показала, что законодательное регулирование необходимо. Нужно определить, какой объем информации о пользователях бизнес может использовать и обрабатывать и каким образом эти данные должны храниться», – сообщил Левин.

Поводом для предложений ввести регулирование в этой сфере стал конфликт «ВКонтакте» и стартапа Double Data (резидент «Сколково»). В январе 2017 года «ВКонтакте» подала иск к Double Data и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ), требуя обязать их прекратить использовать открытые данные пользователей для продажи услуг. На основе технологий Double Data НБКИ предлагало банкам сервисы для оценки кредитоспособности заемщиков. В июле 2018 года суд по интеллектуальным правам удовлетворил жалобу Double Data и отправил дело на новое рассмотрение, заседание состоится 30 августа.

Одна из главных задач кодекса – преодоление законодательной коллизии относительно возможности свободно использовать общедоступные данные, считают в ФРИИ.

Такая свобода может нарушать права операторов как правообладателей базы данных, поясняют в фонде. Но саморегулирование не сможет разрешить противоречие, уверен директор департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит. «С одной стороны, установлено право владельца сайта определять порядок его использования, с другой стороны, право разрешить или ограничить доступ к информации закреплено за ее владельцем», – поясняет он. По его словам, «Сколково» дорабатывает инициативу, которая должна позволить владельцам информации, в том числе пользователям социальных сетей, «осознанно принимать правила площадок».

Сам по себе кодекс мало что изменит в действиях компаний, считает основатель Superjob Алексей Захаров. «Если это не закон, то нам в принципе все равно, согласуются наши действия с кодексом или нет. Если пользователь сам открыто размещает о себе информацию, он должен понимать, что ее может использовать кто и как угодно», – отмечает он. В то же время, по его мнению, особой защиты требуют «чувствительные» персональные данные, например медицинские.