Потерявшие жилье во время пожаров забайкальцы заселяются в новые дома и квартиры

«Из общего списка семей около 30% сделали выбор в пользу районов, остальные предпочли переехать в город», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель ситуационного центра Забайкальского края Евгений Корнев. Сейчас в регионе продолжается строительство и приобретение жилья для 123 семей, пострадавших во время пожаров в апреле 2019 года.

Евгений Корнев рассказал, что для пострадавших приобретается 118 квартир и строится 5 домов.

«Схема предоставления жилья была согласована с главой региона Александром Осиповым. На каждое жилье проводится экспертиза качества, рыночной стоимости помещения. Первая часть жилья будет предоставлена до 5 сентября, остальное будет передано до 15 сентября», – сказал он.

Примечательно, что уже более 80 процентов семей, пострадавших при пожарах, зарегистрировали право собственности на новые квартиры и дома. Среди них семья Цыренжаповых из села Усть-Ималка Ононского района, у которых во время пожара сгорели все документы.

«Мы долго искали в Интернете квартиру, даже рассматривали варианты жить в частном доме. В итоге нашли эту квартиру, нам ее одобрили. Решили переехать в город, потому что раньше из села приходилось часто ездить в Читу, а это дополнительные расходы», – рассказала Сысык Цыренжапова.

Также свое жилье получила семья Шестаковых из села Унда Балейского района, которая уже обустроилась в новом доме в селе Смоленка Читинского района.

«Мы заселились 25 июня, живем вчетвером. Дом хороший, благоустроенный. Занимаемся огородом, дрова уже привезли. Есть возможность выйти и собрать грибы недалеко от дома, сделать на зиму заготовки», – отметила Юлия Шестакова.

Строительство и покупка жилья для пострадавших при пожарах в Забайкалье ведется по указу президента России Владимира Путина. Глава региона Александр Осипов лично контролирует процесс восстановления объектов, пострадавших в результате ЧС.

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации ведется достаточно оперативно – восстановить все объекты инфраструктуры, жильё, чабанские стоянки необходимо до 15 октября.

Ранее стало известно, что пострадавшим во время степных пожаров аграриям Забайкальского края вручили новую сельскохозяйственную технику.

Напомним, в апреле в Забайкалье был введен режим ЧС из-за степных пожаров. Из-за шквалистого ветра пожары перебросились на некоторые населенные пункты, в результате огнем были уничтожены жилы дома и животноводческие хозяйства.

Потери агропромышленного комплекса Забайкальского края от природных пожаров превысили800 млн рублей.