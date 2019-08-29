Соболь сообщила о нападении

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь заявила, что на нее напали в Москве.

«Только что на меня напали около подъезда моего дома, когда я садилась в такси, выплеснули какую-то грязь, залили салон машины», – написала Соболь в Twitter.

Соболь добавила, что будет обращаться в правоохранительные органы.

Только что на меня напали около подъезда моего дома, когда я садилась в такси, выплеснули какую-то грязь, залили салон машины. Все это снимал пригожинский ублюдок на видео pic.twitter.com/QV5X2QSXps — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 29, 2019

Ранее Хорошевский суд Москвы оштрафовал Соболь на 300 тыс. рублей за призывы участвовать в несанкционированной акции. Таким образом, общая сумма выписанных ей штрафов возросла до 930 тыс. рублей.

Незаконные акции состоялись в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. При этом провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам беспорядков возбуждено несколько уголовных дел. Позже были названы убытки от несогласованных акций в центре Москвы.

10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек, причем жителями столицы оказались меньше трети участников. Организаторы мероприятия надеялись, что на митинг-концерт придут 100 тыс. человек.