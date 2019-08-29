Завернутое в ковер тело нашли у стадиона в Петербурге

В Петербурге у заброшенного стадиона на Оборонной улице нашли завернутое в ковер тело мужчины, сообщает ГСУ СК по городу.

Тело было обнаружено 29 августа, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую с целью установления причин смерти мужчины.