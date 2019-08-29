Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 8 копеек – до 66,88 рубля, курс евро поднялся на 15 копеек – до 74,07 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 59,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости».