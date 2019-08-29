Нефть подешевела после уверенного роста в среду

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вниз в рамках коррекции после роста днем ранее.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,63% – до 59,56 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,41%, составив 55,55 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В четверг на рынке нефти отмечается фиксация прибыли инвесторами после того, как в среду в ходе торгов рост цен на сырье достигал 2-3% на фоне статистики по его запасам в США. Так, минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 10 млн баррелей. При этом аналитики ожидали намного менее сильного падения – примерно на 2 млн баррелей.