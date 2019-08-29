Маск назвал сроки первого орбитального полета корабля Starship

Космический корабль Starship осуществит первый испытательный орбитальный полет не раньше октября, заявил владелец компании SpaceX Илон Маск.

«Планируем полет на 20 км в октябре и попытку орбитального (полета) вскоре после этого», – написал Маск в Twitter.

Он подчеркнул, что 28 сентября в годовщину первого орбитального полета SpaceX он подробнее расскажет о разработке Starship. По его словам, к этому времени аппарат будет уже полностью собран.

Aiming for 20km flight in Oct & orbit attempt shortly thereafter. Starship update will be on Sept 28th, anniversary of SpaceX reaching orbit. Starship Mk 1 will be fully assembled by that time. — Elon Musk (@elonmusk) 28 августа 2019 г.

Ранее Маск в своем Twitter опубликовал видео «прыжка» прототипа корабля Starship.

Напомним, в июле на площадке американской компании SpaceX в Коко, где проводятся испытания космического корабля Starship, произошел пожар.

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