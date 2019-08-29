Мэр Владивостока оценил затраты на восстановление города после дождей

Мэр Владивостока Олег Гуменюк на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям назвал предварительную сумму, в которую оценивается ущерб инфраструктуре города от проливных дождей.

По словам Гуменюка, примерный ущерб инфраструктуре Владивостока составляет около 100 млн рублей, передает ТАСС.

В пресс-службе мэрии уточнили, что речь идет о сумме затрат на восстановление всех инфраструктурных объектов, поврежденных стихией.

По данным краевых властей, на утро четверга из-за разлива рек ограничено движение на дорогах в восьми муниципалитетах региона. Из-за переливов воды все еще нет проезда к бухте Лазурная во Владивостоке. Кроме того, в Хасанском районе нет проезда в село Береговое, на дороге Барабаш-Приморское и к базе отдыха «Песчаная», а также в село Гвоздево. В Уссурийском городском округе переливы на дороге Комаровка-Заповедное-Глуховка, ограничен проезд для легкового транспорта.

Также переливы наблюдаются в Партизанском, Пограничном, Октябрьском, Кавалеровском и Ханкайском районах.

Ранее в четверг губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводковой обстановкой. Режим ЧС регионального характера распространен на территории 15 муниципальных образований. Наиболее пострадал Владивосток, где были подтоплены десятки улиц, с косогоров сошли сели, обвалились подпорные стены, были подтоплены дома и участки в пригороде.