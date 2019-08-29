В четверг синоптики пообещали москвичам теплую солнечную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 10 градусов тепла. К обеду воздух прогреется до плюс 19 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется северо-западный, западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.