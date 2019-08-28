Сенатор Морозов назвал причины отказа Лукашенко поехать на юбилей начала II Мировой войны

«Рано или поздно Александр Лукашенко сам публично объяснит свою позицию. Но выглядит это ровно как отношение к попыткам использовать исторические события в политических целях», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов. Так он прокомментировал сообщения о том, что президент Белоруссии не приедет в Польшу на 80-ю годовщину начала Второй мировой.

«Совершенно понятно, что попытка пересмотра итогов Второй мировой войны затрагивает национальные чувства белорусов. Белорусы понесли колоссальные жертвы во Второй мировой, и очевидно, что для них попытка переписать историю войны, принизить роль Советского Союза, в составе которого белорусы сражались с фашизмом – это, безусловно, удар по национальному самолюбию», – подчеркнул член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

В среду варшавское издание Rzeczpospolita сообщило: Александр Лукашенко не воспользуется приглашением президента Польши Анджея Дуды и не прибудет на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. Как передает RT, польская пресса связывает возможный отказ Лукашенко с тем, что аналогичное предложение не получил Владимир Путин.

Как предполагает сенатор Морозов, свою роль могли сыграть негативные высказывания в Польше в адрес России и ее президента. Но все-таки, по мнению собеседника, главной причиной могла быть именно «попытка пересмотра итогов Второй мировой войны, которая затрагивает национальные чувства белорусов».

Напомним, что в 2016 году сейм Польши и Верховная рада Украины приняли в качестве совместного документа «Декларацию памяти и солидарности», в которой причислили Советский Союз к агрессорам, развязавшим Вторую мировую войну. Польский Институт национальной памяти подготовил проект сноса более чем 500 советских памятников. И еще весной прошлого года польские власти отказалась приглашать представителей России на мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй мировой войны.