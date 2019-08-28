Соловьев эмоционально отреагировал на идею поручить Бузовой важную миссию

Телеведущий Владимир Соловьев высказался об идее привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасности на дорогах.

«Ужас», – написал Соловьев в своем Telegram-канале. Телеведущий припомнил Бузовой последний скандал, назвав ее в кавычках «блокадницей».

«Это просто беда», – добавил Соловьев.

Напомним, ранее предлагалось привлечь певицу и телеведущую Ольгу Бузову к пропаганде безопасности дорожного движения.

Ранее Бузову предложили заблокировать в Instagram за видео, на котором она сравнила себя с блокадницей.