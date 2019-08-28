Девочка сломала позвоночник на батуте в Москве

В Москве пятилетняя девочка сломала позвоночник, прыгнув с трамплина на батут, который оказался сдутым.

Девочка пришла с родителями в развлекательный центр на день рождения к подруге. Под конец праздника девочка решила еще раз спрыгнуть с трамплина на батут. Однако сотрудник, обслуживающий его, уже начал сдувать аттракцион, не предупредив об этом, сообщает «Московский комсомолец».

В первый раз девочка не заметила, что подушки сдулись, и решила прыгнуть во второй раз. Тогда ребенок получила серьезную травму, но в шоковом состоянии смогла дойти до родителей. В больнице у девочки диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

По словам старшего помощника прокурора Черемушкинской межрайонной прокуратуры Елены Мишиной, по результатом проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В мае в Улан-Удэ ветром унесло батут, пострадали пятеро детей. Затем очередное ЧП с батутом произошло в Якутске, там пострадали две маленькие девочки.