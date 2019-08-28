У премьера Литвы обнаружен рак

Глава правительства Литвы 49-летний Саулюс Сквернялис сообщил, что у него обнаружили лимфому - гематологический рак лимфатической системы первой стадии, на данный момент он проходит лечение.

«Она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия. Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно», – цитирует премьера «Интерфакс».

Заболевание было диагностировано в мае 2019 года. «К сожалению, только во время хирургической операции стало возможным установить диагноз», – отметил Сквернялис.

Президент Литвы Гитанас Науседа разрешил премьеру отсутствовать на посту до 4 октября, в это время его будет замещать министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

По словам Сквернялиса, болезнь пока не повлияла на его трудоспособность. Он отметил, что лимфому ежегодно диагностируют у нескольких тысяч жителей Литвы, премьер призвал граждан проверять свое здоровье даже при хорошем самочувствии.

На посту главы правительства Сквернялис находится с 2016 года.

Онкологическое заболевание было диагностировано в 2012 году у Хуана Мануэля Сантос, который на тот момент был президентом Колумбии.