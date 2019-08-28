Захарова объяснила ситуацию с санкциями против сенаторов США

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые пожаловались на то, что им не дали визу в Россию, находятся в российском «стоп-листе», напомнила представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что Джонсону и Мерфи это известно, однако они пытаются это скрыть от своего электората, передает «Интерфакс».

«Мы неоднократно предлагали Вашингтону вывести всех членов законодательных органов обеих стран из-под любых ограничений на поездки, тем самым сняв хотя бы один раздражитель в наших двусторонних отношениях», – сказала Захарова.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что внесение их в стоп-лист было вынужденной реакцией России.

В понедельник на отказ в получении визы в Россию пожаловался американский сенатор Рон Джонсон, а днем позже сенатор Крис Мерфи.