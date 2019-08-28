Опубликована переписка убитой супруги челябинского депутата

Опубликована переписка супруги челябинского депутата, в убийстве котором подозревают ее мужа Азата Зарипова.

Елена Зарипова написала своему знакомому из Новосибирска Антону, что ее муж приехал после пьянки с приятелями, но не идет домой и сидит пьяный с оружием. Переписку опубликовал 74.ru.

Приятель погибшей сообщил Зариповой, что переживает за нее. «Я переживаю. Ленусь. Малыш, у меня плохие мысли в голове», – написал ей Антон.

В беседе с порталом Антон сообщил, что общался с супругой депутата только в Сети, и увидел ее впервые на похоронах. По его словам, Зарипова несколько раз видела мужа в состоянии алкогольного опьянения и с оружием.

Напомним, депутат Локомотивного городского округа Челябинской области Азат Зарипов, подозреваемый в убийстве жены, был арестован в конце августа.

Коллега парламентария рассказывал, что в семье Зарипова воспитывались трое детей.