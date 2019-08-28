Названа новая должность экс-посла в Британии

Бывший посол России в Великобритании Александр Яковенко стане новым ректором Дипломатической академии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На днях подписан соответствующий документ, что у Дипломатической академии появится новый ректор, – это Александр Владимирович Яковенко», – передает ее слова ТАСС.

26 августа президент Владимир Путин освободил Яковенко от должности российского посла Британии. Этот пост он занимал с 2011 года. В конце прошлой недели он завершил миссию и отбыл в Россию.

Временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин.

Дипломатическая академия МИД России – старейшее подобное учебное заведение в мире, основанное в 1934 году. Это ведомственное учебное заведение.