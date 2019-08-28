Отряды правительства Хади вернули контроль над городом Аден на юге Йемена

Вооруженным силам признанного правительства Йемена удалось вернуть контроль над городом Аден на юге страны, заявили в МВД республики.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что силы правительства вошли в международный аэропорт Адена и другие районы города. Очевидцы сообщают, что лояльные сепаратистам из переходного Совета Южного Йемена отряды покинули военные базы в населенном пункте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Аль-Арабия.

До этого силы правительства Хади восстановили контроль над административным центром южной провинции Абьян – городом Зинджибар, захваченный сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена.

Столкновения между силами правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистами – сторонниками Переходного совета Южного Йемена в Адене начались 7 августа.

Силы «Пояса безопасности», подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. При столкновениях погибли 40 человек, 260 были ранены.

В феврале между представителями правительства Йемена и повстанцами-хуситами из движения «Ансар Аллах» была достигнута договоренность о взаимном отводе войск.