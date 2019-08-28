В ОП сочли недопустимым проведение протестных акций накануне 1 сентября

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по образованию и науке Людмила Дудова назвала недопустимым проведение протестных политических акций в преддверии 1 сентября, когда силы правоохранителей будут сосредоточены на обеспечении безопасности учебных заведений.

Дудова обратила внимание, что для обеспечения порядка на массовых акциях привлекаются силы сотрудников правоохранительных органов, то есть «речь идет о людях, которые должны обеспечивать безопасность детей на дорогах, во время проведения (школьных) линеек». «Обычно накануне учебного года у нас проводятся торжественные линейки. На них приглашаются представители правоохранительных органов, представители дорожно-транспортной инспекции для того, чтобы еще раз обратить внимание детей на безопасность жизнедеятельности», – напомнила представитель ОП. Вместо этого, полагает она, их пришлось бы отвлечь «просто на какую-то прихоть» организаторов акций.

Дудова отметила, что накануне 1 сентября родители традиционно докупают вещи для своих детей, а сотрудники правопорядка задействованы на охране торговых объектов. «Перед школой нужно будет что-то докупить, а у нас службы (правопорядка) будут привлечены к охране людей, потому что выбрали они почему-то (для проведения акций) канун учебного года», – сказала Дудова, передает ТАСС.

Кроме того, по ее мнению, проведение протестных акций накануне начала нового учебного года создает неудобства для жителей и гостей столицы. «31 августа – это такой предпраздничный день, выходной, когда родители с детьми имеют возможность погулять, особенно в центре города. Горожане имеют право на день перед началом учебного года, чтобы побыть с семьей и не заниматься политическими проблемами», – убеждена общественница.

При этом Дудова обратила внимание, что, «как показывает практика последних митингов, уважаемые митингующие ведут с собой (на акции) детей, несовершеннолетних, это просто опасно для жизни детей». «Зачем же портить начало учебного года вот такими манифестациями?» – заключила представитель ОП.

Ранее представители оппозиции подали в мэрию Москвы ряд заявок на проведение 31 августа акций в связи с избирательной кампанией в Мосгордуму, однако все они были отклонены столичными властями.