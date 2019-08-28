Касамара объяснила, почему не поддерживает несогласованные акции протеста

«Главная задача оппозиции сейчас – это нагнетание агрессии, еще большая поляризация общества. Сценарий «чем хуже, тем лучше» совершенно не мой, поэтому я его не поддерживаю», – сказала газете ВЗГЛЯД кандидат в депутаты Мосгордумы, проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара.

«В нынешней ситуации я категорически против несогласованных митингов, – заявила Валерия Касамара. – Власть идет навстречу, власть предлагает даты для проведения этих митингов. Если бы было отказано, и говорилось, что «мы подаем заявку, а нам не разрешают, у нас другого выхода нет», это было бы понятно. В данном случае я с сожалением констатирую, что оппозиция идет по сценарию «чем хуже, тем лучше».

Для многих москвичей эти митинги превратились уже в сущий ад, отметила кандидат в Мосгордуму. Это дестабилизирует жизнь всего города, тем более накануне 1 сентября.

«У меня в этой связи возникает ощущение, что для организаторов этих акций действительно было важно не пойти и зарегистрироваться кандидатами на выборы в Мосгордуму. Истинной целью, оказывается, было дестабилизировать ситуацию в обществе. То, как это происходит, это не показатель желания добиться своего. Например, у кандидата Сергея Митрохина было желание зарегистрироваться в качестве кандидата. И он в рамках правового поля добился этого, и оказался в итоге зарегистрированным кандидатом», – пояснила Валерия Касамара.

«Здесь игра идет совершенно другая, поэтому я ее не поддерживаю. У меня ощущение, что главная задача оппозиции сейчас – это нагнетание агрессии, еще большая поляризация общества. Сценарий «чем хуже, тем лучше» совершенно не мой, поэтому я его не поддерживаю», – пояснила кандидат.

Что касается сбора подписей, Валерия Касамара отметила, что процесс этот действительно очень не простой.

«У меня на сборе подписей работало 130 человек, кто-то более успешно и интенсивно, кто-то менее. Часть из этой команды уже помогали нам пять лет назад, когда на выборы шел ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, а я работала главой предвыборного штаба. С этими людьми мы были знакомы с 2014 года. Большинству из них с тех пор приходилось еще собирать подписи, так что они уже стали в этом плане профессионалами, умели это делать. При этом все равно возникали трудности», – поделилась кандидат в депутаты.

«В итоге мы собрали примерно 7 тысяч 800 подписей, хотя в избирательную комиссию внесли только пять тысяч, больше не принимали. Все остальное отбраковывалось в штабе в ходе проверки. И только благодаря тому, что у нас была очень профессиональная команда, нам удалось так четко все сделать и проверить. Благодаря профессионализму и опыту», – почеркнула Касамара.

«При всем при этом, когда была проверка, у нас тоже были обнаружены бракованные подписи. Соответственно мы не стали их оспаривать, потому что нам всего хватало, мы не хотели на это растрачиваться, фокусировались на другом», – сказала кандидат.

При этом Касамара отметила, что сама по себе процедура безумно устарела.

«Это не 21 век. Хоть с одной стороны все кандидаты, идя на выборы, понимали, что мы существуем в рамках нынешнего законодательства, и проверять подписи будут по тем требованиям, которые есть сегодня. С другой стороны, все прекрасно понимают, что эти требования, скажем так, чрезмерны. И они не по сути», – констатировала она.

Резюмируя сказанное Валерия Касмара отметила, что процедура сбора подписей требует упрощения, а процедура проверки должна быть более открытой. «Если бы процесс был более прозрачным, то вопросов о том, у кого какие подписи, не было бы», – отметила кандидат в Мосгордуму.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод, назвал «особым цинизмом» планы организовать несогласованный митинг оппозиции 31 августа.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему для проведения противозаконной акции была выбрана именно эта дата.