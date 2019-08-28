Названа прибыль Абызова от незаконного предпринимательства

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов в результате незаконной предпринимательской деятельности получил прибыль в размере 32 млрд рублей.

«Возбуждено новое уголовное дело, Абызов незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, в результате на счетах подконтрольной ему компании было перечислено 32 миллиарда рублей», – сказал следователь в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на арест имущества экс-министра, передает РИА «Новости».

При этом адвокат Руслан Кожура отметил, что официальное обвинение Абызову еще не предъявлено.

Ранее сообщалось, что портив Абызова заведено новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства. Кроме того, стало известно, что в ходе расследования было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 млрд рублей.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что не имеет претензий к системе открытого правительства, развитием которого занимался Абызов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем важно дело миллиардера Абызова.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД