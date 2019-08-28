Москвичей предупредили о резком похолодании

В столичном регионе в ближайшие сутки ожидается похолодание до –2 градусов.

По данным Метеобюро Москвы и области, 28 августа в Москве будет максимум +17, а в ночь на 29 августа похолодает до +2...+4 градусов, причем по области возможны заморозки до –2, передает «Российская газета».

Синоптики объясняют, что причиной понижения температуры станет холодный атмосферный фронт с берегов Финляндии.

Самым теплым день 28 августа был в 1938 году, тогда воздух прогрелся до +35,1 градуса, а холоднее всего было в 1973 году – всего +2,6 градуса.

Между тем, теплая погода до +26 градусов ожидается в Москве 2 сентября, передает РИА «Новости».

«И первого, и второго числа. И особенно второго числа, когда наши дети пойдут в школу, погода сохранится очень теплой, дневная температура будет где-то 25-26 градусов», – сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее заместитель генерального директора Союза мороженщиков России Наталья Уткина заявила газете ВЗГЛЯД, что холода в центральной России негативно сказались на продажах мороженого.