Центральную площадь в Донецке назвали именем Захарченко

Площадь перед домом правительства в центре Донецка названа именем первого главы ДНР Александра Захарченко.

На площади проходит церемония открытия, в которой участвуют глава ДНР Денис Пушилин, спикер парламента республики Владимир Бедевка и другие официальные лица.

«Сегодня здесь собралось около пяти тысяч человек», – передает РИА «Новости» слова представителя администрации главы ДНР.

На фасаде дома правительства была установлена мемориальная доска, на которой изображен Александр Захарченко и указаны годы жизни.



«Александр Владимирович стал защитником народной воли и командиром первых отрядов ополчения. В августе 2014 года он возглавил наше государство, взвалил на себя эту ношу и справился с ней. Увы, наша свобода стоит очень и очень дорого», – сказал Пушилин во церемонии.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в донецком кафе «Сепар». В мае 2019 года глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что следователи установили заказчиков, организаторов и исполнителей убийства первого лидера провозглашенной республики. Тогда их имена не раскрывались.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о расследовании убийства.

Напомним, в июне в ДНР раскрыли имена причастных к убийству Захарченко.

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