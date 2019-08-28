Житель Петербурга открыл стрельбу из обреза на детской площадке

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего из обреза на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили в региональном главке МВД.

«В Красногвардейском районе сотрудники полиции задержали гражданина, открывшего стрельбу на детской площадке, а позже обнаружили у него множество патронов и, предположительно, обрез ружья», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Там добавили, что вечером 26 августа 48-летний мужчина выстрелил на детской площадке на проспекте Ударников. Стрелявшего задержал участковый, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В квартире задержанного изъяли более 150 патронов различного калибра, предмет, похожий на обрез ружья, и снаряженный магазин к оружию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов.

В полиции добавили, что 20 лет назад мужчина уже отбывал срок за аналогичное преступление.

Напомним, в мае 2018 года в поселке шахты Нежданная Ростовской области школьник устроил стрельбу из ружья на детской площадке после конфликта со сверстником.