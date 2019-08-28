Нефть подорожала на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вверх на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API).

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,71% – до 59,45 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1% – до 55,48 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Поддержку рынку оказали данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю упали сразу на 11 млн баррелей после сокращения на 3,5 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали гораздо менее значительного сокращения запасов. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,1 млн баррелей.