НАСА предупредило о приближении к Земле двух больших астероидов

Два больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября, сообщили в НАСА.

Как говорится в сообщении агентства, диаметр одного из астероидов, 2000QW7, составляет до 650 метров, он выше Останкинской телебашни (540 метров). Астероид подлетит к планете на расстояние 5,3 млн километров, передает РИА «Новости».

Примерно на такое же расстояние к Земле подойдет астероид 2010CO1 диаметром до 260 метров.

Напомним, ранее в августе в НАСА рассказали, что «потенциально опасный» астероид, превосходящий по размерам великую пирамиду Хеопса, приблизится к Земле в конце 28 августа и разминется с нашей планетой на расстоянии около 1 млн километров.

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