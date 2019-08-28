Танцующий под Mr. Sandman кот стал звездой Сети и запустил новый флешмоб

В Сети становится популярным флешмоб #mrsandmanchallenge с участием животных, которых снимают снизу вверх под песню Mr. Sandman.

Начало флешмобу положила старшеклассница из Канадской провинции Онтарио Джейд Тейлор-Райан. Она сняла своего кота по кличке Эд и опубликовала ролик в соцсети TikTok. При этом, экран в видео разделен на девять частей, а кот то появляется в кадре, то исчезает.

Необычный ракурс девушка объяснила тем, что ей было неудобно держать телефон и кота одновременно, поэтому она положила гаджет на стол и включила съемку на таймер, пишет Esquire.

Видео набрало почти 7 млн миллионов просмотров и около 2 млн «лайков», а затем новый флешмоб подхватили владельцы других животных, в том числе из других соцсетей.

i don’t why i did this but for sure i was bored

this was the ONLY reason i went on tiktok lol#petswave #MrSandmanChallenge #TikTok pic.twitter.com/zjCMThHFZ6 — i e r a (@jeonstaetic) August 25, 2019