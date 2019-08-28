Китай запретил кораблю ВМС США заходить в порт Циндао

Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход корабля ВМС США в китайский портовый город Циндао, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

По словам представителя Пентагона, американский эсминец должен был войти в порт, но Пекин заранее ответил отказом, передает ТАСС.

При этом ранее американские военные корабли неоднократно заходили в порты Китая.

Напомним, в начале августа США отправили в Южно-Китайское море «миссию доброй воли» во главе с авианосцем.