В Арканзасе мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции

В одном из домов около американского города Уэст-Хелена (штат Арканзас) забаррикадировался вооруженный мужчина, открывший стрельбу по прибывшим сотрудникам полиции, сообщил телеканал Fox News.

По словам шефа местной полиции Джеймса Смита, мужчина забаррикадировался примерно в 17.30 по времени Восточного побережья (00.30 мск), на газоне перед домом лежат два тела. При попытке блюстителей порядка приблизиться подозреваемый открыл огонь, передает ТАСС.

Органы правопорядка считают, что внутри находится еще один человек, предположительно, заложник. Личность вооруженного мужчины пока не установлена, как и его мотивы. Полиция убеждает стрелка сдаться.

По данным телеканала, на место прибыл отряд полицейского спецназа. Кроме того, подоспело подкрепление в лице сотрудников патрульно-постовой службы Арканзаса и органов правопорядка округа Филлипс.

Напомним, 15 августа в Филадельфии мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции, после чего захватил заложников, среди которых оказались двое стражей порядка. В результате инцидента пострадали не менее семи полицейских. Стрелка задержали, заложники были освобождены спецназом.