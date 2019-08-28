В среду синоптики пообещали москвичам ясную теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 12 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 16 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется северный, силой 3-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.