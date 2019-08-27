Подростки пожаловались на «рабство» в трудовом лагере в Анапе

Несовершеннолетние, приехавшие в трудовой лагерь «Уралочка» в Анапе, столкнулись с немыслимыми перегрузками, бессонными ночами, психологическим давлением и рукоприкладством, утверждают СМИ.

В лагере дети могли за месяц отдохнуть и заработать перед школой. Однако, по утверждению подростков, там они попали в «рабство», сообщает РЕН-ТВ.

«Фактически с них требовали отрабатывать по 18 часов в день. С 6 до 11», – заявила Екатерина Гонова, мать одного из несовершеннолетних работников базы.

Вторая мать заявила, что сын отработал сутки, одну ночь и отдыхать лег только после обеда.

«Он все это время подметал территорию, которую у него не принимали. Причем он подметал ее дважды», – заявила мать другого посетителя лагеря.

Подросток Лев Фирер заявил, что ночью он работал охранником, а утром – дворником. Директор базы ему якобы угрожала.

«Сказала, если я вовремя все не подмету до 8 утра, точнее до 7 утра, она будет этой метелкой бить меня по голове, пока она не сломается», – заявил Фирер. По его словам, муж женщины позже занялся рукоприкладством – ударил коленом по ноге. Подросток рассказал об инциденте родителям.

Полина Партикевич рассказывает, что ее дочь сообщила ей по телефону, что хочет уехать. Об этом доложили руководству лагеря, которое потребовало от девушки Лизы в течение двух минут собирать вещи и уходить.

По данным телеканала, девушка стала все снимать на мобильный телефон, и теперь эта съемка является доказательством происходившего на базе. Также утверждается, что подростков плохо кормили, они были очень подавлены. Родители детей заявляют, что им не доплатили – одна смена стоила 500 рублей – независимо от ее продолжительности, но и из 10 тыс. за 21 день на руки некоторым отдали только 3,7 тыс., так как «удержали за билет».

При этом сотрудники «Уралочки» утверждают, что обвинения в их адрес – это месть за то, что подростков «не пускали на дискотеку, не давали пить пиво». У родителей на руках есть лишь договоры подряда, а то, что происходит на базе отдыха «Уралочка», никак не задокументировано в офисе компании, сообщили родители подростков.

Родители подростков теперь объединяются для коллективного заявления. Помощь им оказывает уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мы обратились в прокуратуру, мы обратимся в трудовую инспекцию. Потому что то, что произошло по имеющимся сведениям, – это недопустимая ситуация», – заявила Кузнецова.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что по заявлениям по факту незаконной эксплуатации несовершеннолетних, принятия к ним мер физического воздействия и угроз был проведен ряд проверок. Информация об умышленном причинении несовершеннолетним вреда здоровью и побоев не подтвердилась, однако были обнаружены признаки административного правонарушения по статье 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».