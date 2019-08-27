Власти подали апелляцию на решение суда по митингу оппозиции 31 августа

Московский власти подали апелляционную жалобу на решение Тверского суда, который признал незаконным отказ в проведении митинга в центре столицы 31 августа, сообщил первый замруководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник.

«Правительство Москвы подало апелляционную жалобу на решение Тверского районного суда от 26 августа текущего года по административному исковому заявлению от группы граждан Игоря Ефремова, Ярослава Конвая и Дмитрия Захватова к правительству Москвы об оспаривании отказа в согласовании шествия», – передает слова Олейника РИА «Новости».

Ранее в СМИ сообщалось, что Тверской суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии России к московской мэрии, тем самым признав незаконным отказ в проведении акции в центре города.

Власти Москвы отказались согласовывать акции оппозиции 31 августа и 1 сентября.

В СПЧ заявили, что желание оппозиции провести массовые мероприятия 31 августа и 1 сентября свидетельствует о ее особом цинизме.