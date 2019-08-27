Американская компания заявила о факте вмешательства в российские выборы

Компания Akin Gump (США) заявила, что не ведет лоббистской деятельности в России, но выявила единичный случай использования своим сотрудником компьютерной системы в частных интересах.

«Akin Gump является международной юридической фирмой и ее деятельность в России состоит исключительно в оказании юридических услуг по вопросам коммерческого права. Фирма ни в какой форме не принимает участие в лоббистской и какой бы то ни было политической деятельности на территории Российской Федерации и не уполномочивает своих сотрудников на осуществление деятельности такого рода», – передает «Интерфакс» текст письма компании, полученного членом Общественной палаты России Михаилом Аничкиным.

В письме отмечается, что Akin Gump провела внутреннее расследование в связи с выводами временной комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«В результате был установлен единичный случай несанкционированного использования бывшим младшим сотрудником фирмы ее компьютерной системы в его частной коммуникации, никак не относящейся к выполнению его должностных обязанностей. Данные действия были произведены им без ведома и разрешения руководства фирмы и в нарушение установленных в фирме правил», – сказал Аничкин.

По его словам, компания заверила его, что фирма не имеет никакого отношения к сделанным в указанной частной переписке заявлениям.

«Кроме того, отмечается, что были приняты соответствующие меры, обеспечивающие недопущение подобных нарушений в будущем», – заявил Аничкин.

Ранее, выступая на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации, он сообщил, что Akin Gump оказывает давление на россиян. Компании приписывают попытку инициировать в российских СМИ публикацию заявлений в поддержку студента НИУ ВШЭ Егора Жукова, задержанного по итогам беспорядков 27 июля.