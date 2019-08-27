Роструд рассказал о новой графе в резюме

Новая графа – «участие в волонтерских программах» – появится в резюме на портале «Работа в России» в 2020 году.

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя», – отметили в пресс-службе Роструда, передает РИА «Новости».

Там также сообщили, что планируется интеграция портала с системой «Добровольцы России».

Ранее Роструд объяснил условия найма на работу подростков.