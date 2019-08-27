Девушка обнаружила свое фото на образце надгробного памятника

Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина случайно обнаружила свою фотографию в качестве образца надгробного памятника в одном из фотосалонов города.

«Моя родная сестра пришла в фотосалон, где ей нужно было распечатать документ, и увидела на стене овал. Она сказала, что на нем изображена сестра, она жива. Ее спросили, точно ли она уверена, потом они сняли его (со стены) и отдали этот овал», – рассказала Колбасина РИА «Новости».

По словам девушки, снимок был сделан восемь лет назад. Она написала претензию руководителю салона, но когда пришла лично его отдать, выяснила, что учреждение переехало. В итоге письмо вернулось обратно отправителю.

«У меня мама очень неприятно пережила эту ситуацию. Думаю, ни одному родителю не будет приятно увидеть своего ребенка при жизни на овале», – сказала Колбасина.

При этом она отметила, что на овале были использованы чужие имя и даты, однако «сам факт использования фотографии – это аморально». Девушка намерена обратиться в суд, если в течение недели у нее не получится связаться с руководством фотоателье.

Ранее в красноярской школе выпускникам вручили торт с фотографиями, похожими на надгробия.