Япония допустила возвращение к формату G8 с участием России

Министр иностранных дел Японии Таро Коно допустил возможность возвращения к формату G8 с участием России при определенных условиях.

«Ранее существовал формат G8, и при определенных условиях это вовсе не является невозможным. Однако пока неизвестно, сколько времени потребуется на то, чтобы эти условия сложились. Ранее на заседании министров иностранных дел я сам говорил о том, что в будущем при определенных условиях можно подумать о G8 с включением России», – цитирует РИА «Новости» министра.

Также Коно подчеркнул, что относительно Крыма «позиция Японии неизменна, Япония присоединение Крыма не признает».

Ранее Трамп высказался за возрождение «Большой восьмерки» с участием России. По мнению американского лидера это позволит упростить ведение диалога с Москвой.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники G7 не смогли прийти к единому мнению по вопросу приглашения России в «Большую восьмерку». В Кремле между тем заявляли о наличии более эффективных форматов в сравнении с G8.

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