Новый вид жуков нашли в России

Ученые-энтомологи Московского педагогического госуниверситета во время экспедиции в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье обнаружили новый для России вид жужелиц.

«При обследовании низовьев реки Кедровой энтомологами был найден новый для России вид жуков жужелиц – Odacantha hagai Nemoto, 1989. В 2019 году ученые подтвердили обитание этого вида на территории национального парка «Земля леопарда» в районах поселка Барсовый и бухты Мелководная. Специалисты отмечают, что поймать редкого жука было непросто: жужелицы этого рода живут почти «по колено в воде» и отлично маскируются», – цитирует сообщение учреждения РИА «Новости».

Отмечается, что до обнаружения жужелицы в Приморье она встречалась только на японских островах Хонсю и Хоккайдо.

«Изучение музейных коллекций показало, что этот вид ловили у нас и раньше (первая поимка в 1985 году), однако не отличали от похожего – Odacantha puziloi Solsky, 1875. Поэтому у нас нет оснований считать, что O. hagai появилась у нас в связи с изменением климата», – сказал профессор кафедры зоологии и экологии МПГУ Кирилл Макаров.

Кроме того, в ходе экспедиции было обнаружено еще минимум три вида жужелиц из родов Pterostichus Bon., 1810 и Amara Bon., 1810 впервые на территории России, причем один из них – новый для науки. Сейчас ученые занимаются их описанием, после чего открытие обнародуют.

Ранее сообщалось, что самую редкую кошку Земли случайно засняли на видео в Приморье.