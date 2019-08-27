ФАС решила исключить порты и аэропорты из реестра естественных монополий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует исключить порты и аэропорты из реестра естественных монополий в текущем году, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

«Да, более того, мы подготовили закон. … Мы надеемся, что в этом году постараемся его принять», – ответил он на вопрос о возможности исключения портов из реестра естественных монополий.

Тем не менее, глава ФАС отметил, что соответствующий законопроект сталкивается с проблемами – Государственно-правовое управление президента (ГПУ) дало на него отрицательное заключение, однако антимонопольное ведомство намерено вести переговоры по этому поводу, передает РИА «Новости».

Артемьев также заявил, что ФАС выступает за частичную приватизацию Федеральной грузовой компании. «Я бы не был сторонником тотальной приватизации ФГК. Их роль сейчас очень важна, не надо забывать, что есть военные перевозки, есть перевозки государственные и социальные, и Центрального банка. Надо понимать, что частный игрок не будет делать то, что нужно для, например, военных. Есть еще секреты государственные и многие другие вещи, которые надо обязательно учитывать», – сказал Артемьев.

По его мнению, речь может идти, например, о продаже блокпакета (25% плюс одна акция), 49% или некой другой доли для получения средств на развитие компании. «Я думаю, что если говорить о полной тотальной приватизации, то это – в отдаленной перспективе», – добавил глава ФАС.

Он также поднял вопрос приватизации авиакомпании «Победа», подчеркнув, что соответствующее предложение ФАС носит только инициативный характер. «Мы говорим об этом в предположительном смысле, мы уважаем права собственности, и понимаем, что надо уважительно отнестись к авиакомпании «Аэрофлот», которая создала лоукостер», – отметил Артемьев.

В то же время глава ФАС подчеркнул, что сегменту низкобюджетных авиаперевозчиков нужна конкуренция, и «Аэрофлот» мог бы помочь рынку создать новые лоукостеры. По его словам, юридические и технические процедуры, через которые нужно пройти желающему создать авиакомпанию, очень сложны, но «Аэрофлот» уже имеет релевантный опыт.

«Частные инвесторы сами по себе пока не умеют создавать такие компании: нужно получить огромное количество сертификатов, разрешений технических, это целая история. «Аэрофлот» с этим справился, и, научившись, они могли бы помочь рынку и создать себе в каком-то смысле конкурентов, но при этом все равно остаться лидером рынка», - пояснил глава ФАС.

Кроме того, глав ФАС сообщил, что ведомство ведет переговоры с Казахстаном и Белоруссией о создании лоукостеров в этих странах. «Развивать систему лоукостеров очень важно, мы просили наших казахских, белорусских друзей подумать над созданием своих перевозчиков такого класса, которые стали бы конкурентами нашим лоукостерам. Мы это хотим развивать, но все долго решается, они еще не почувствовали, что это очень прибыльный, хороший бизнес, и в социальном смысле очень важный для людей. Но мы их убеждаем», – сказал он.

Артемьев добавил, что хорошим вариантом было бы довести количество лоукостеров в России до пяти-шести и хотя бы еще по одному в странах Таможенного союза.