ФАС решила исключить порты и аэропорты из реестра естественных монополий

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Чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС

На МАКСе впервые представят фюзеляж российско-китайского самолета CR929Фото: Zuma/ТАСС
Открывающийся международный авиасалон МАКС подготовил зрителям мировые премьеры как в военной, так и в гражданской авиации. Впервые соорганизатором салона стал Китай. Одна из представленных новинок – это детище российско-китайского партнерства. После отказа Вашингтона поставлять Анкаре истребители F-35, сенсацию может преподнести и визит на авиасалон президента Турции.  Подробности...
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Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

Трамп не считает «Большую семерку» клубом либеральных демократийФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
Главным итогом саммита «Большой семерки» в Биаррице стало углубление разногласий между ее участниками, в первую очередь США и европейскими странами, практически по всем ключевым проблемам. Вопрос о коллективных отношениях «семерки» с Россией вызвал раскол в клубе, при этом по сравнению с 2014 годом США и Европа практически поменялись ролями. Подробности...
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«Таврида» превратилась в арт-манифест творческой молодежи

Фестиваль завершился парадом молодых художников, музыкантов и актеровФото: Михаил Патлис/РИА Новости
В Крыму завершился фестиваль «Таврида-АРТ», в котором приняли участие более четырех тысяч художников, музыкантов, актеров. Некоторые из них прямо на «Тавриде» сумели заключить контракты с крупными компаниями, а 130 участников фестиваля получили гранты на реализацию своих творческих проектов. Фестиваль стал событием и для отдыхающих в Крыму. Подробности...
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Немецкие СМИ нашли для России новое «дело Скрипалей»

Зелимхан Хангошвили успел повоевать и в Чечне, и в Грузии, и в ДонбассеФото: кадр канала Rustavi 2
В Берлине убит грузинский боевик, которого местные СМИ аттестуют как экс-сотрудника антитеррористического отдела МВД Грузии, уехавшего на Украину, чтобы «продолжать бороться против влияния Москвы». Журналисты говорят о «ликвидации по поручению зарубежной спецслужбы», но ищут концы этой удивительной истории совсем не там, где следует. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Борьба за экологию может выйти человечеству боком

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пластиком – это тоже про богатых и бедных. Страны Запада смогут найти альтернативу, соблюсти санитарные нормы при минимальном его использовании. Но для «третьего мира» запрет пластика может стать катастрофой. Подробности...
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Национальную идею России надо искать на Волге

Сергей Зацаринный, писатель
Сейчас даже трудно поверить, что когда-то было по-другому. Но ведь было. Русские всерьез начали осваивать свою главную реку только в XVIII веке, то есть, в масштабах истории, совсем недавно. Подробности...
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Война за газ вступила в решающую фазу

Глеб Простаков, журналист
Развязка газового спора близка. От нее во многом зависит то, как изменятся подходы США к российско-украинскому конфликту. США будут давить на Россию ровно до тех пор, пока не придется с Россией договариваться. Подробности...
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      В России отметили День флага

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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

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              ФАС решила исключить порты и аэропорты из реестра естественных монополий

              27 августа 2019, 09:49

              Текст: Алина Назарова

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              Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует исключить порты и аэропорты из реестра естественных монополий в текущем году, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

              «Да, более того, мы подготовили закон. … Мы надеемся, что в этом году постараемся его принять», – ответил он на вопрос о возможности исключения портов из реестра естественных монополий.

              Тем не менее, глава ФАС отметил, что соответствующий законопроект сталкивается с проблемами – Государственно-правовое управление президента (ГПУ) дало на него отрицательное заключение, однако антимонопольное ведомство намерено вести переговоры по этому поводу, передает РИА «Новости».

              Артемьев также заявил, что ФАС выступает за частичную приватизацию Федеральной грузовой компании. «Я бы не был сторонником тотальной приватизации ФГК. Их роль сейчас очень важна, не надо забывать, что есть военные перевозки, есть перевозки государственные и социальные, и Центрального банка. Надо понимать, что частный игрок не будет делать то, что нужно для, например, военных. Есть еще секреты государственные и многие другие вещи, которые надо обязательно учитывать», – сказал Артемьев.

              По его мнению, речь может идти, например, о продаже блокпакета (25% плюс одна акция), 49% или некой другой доли для получения средств на развитие компании. «Я думаю, что если говорить о полной тотальной приватизации, то это – в отдаленной перспективе», – добавил глава ФАС.

              Он также поднял вопрос приватизации авиакомпании «Победа», подчеркнув, что соответствующее предложение ФАС носит только инициативный характер. «Мы говорим об этом в предположительном смысле, мы уважаем права собственности, и понимаем, что надо уважительно отнестись к авиакомпании «Аэрофлот», которая создала лоукостер», – отметил Артемьев.

              В то же время глава ФАС подчеркнул, что сегменту низкобюджетных авиаперевозчиков нужна конкуренция, и «Аэрофлот» мог бы помочь рынку создать новые лоукостеры. По его словам, юридические и технические процедуры, через которые нужно пройти желающему создать авиакомпанию, очень сложны, но «Аэрофлот» уже имеет релевантный опыт.

              «Частные инвесторы сами по себе пока не умеют создавать такие компании: нужно получить огромное количество сертификатов, разрешений технических, это целая история. «Аэрофлот» с этим справился, и, научившись, они могли бы помочь рынку и создать себе в каком-то смысле конкурентов, но при этом все равно остаться лидером рынка», - пояснил глава ФАС.

              Кроме того, глав ФАС сообщил, что ведомство ведет переговоры с Казахстаном и Белоруссией о создании лоукостеров в этих странах. «Развивать систему лоукостеров очень важно, мы просили наших казахских, белорусских друзей подумать над созданием своих перевозчиков такого класса, которые стали бы конкурентами нашим лоукостерам. Мы это хотим развивать, но все долго решается, они еще не почувствовали, что это очень прибыльный, хороший бизнес, и в социальном смысле очень важный для людей. Но мы их убеждаем», – сказал он.

              Артемьев добавил, что хорошим вариантом было бы довести количество лоукостеров в России до пяти-шести и хотя бы еще по одному в странах Таможенного союза.


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