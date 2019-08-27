Ввоз разрушающих озоновый слой веществ в Россию ограничили

Правительство приняло постановление, которым вводится временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ) в Россию в 2019 году.

«Установить с 7 сентября по 31 декабря 2019 года количественное ограничение на ввоз в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ», – говорится в постановлении на сайте кабмина.

Отмечается, что целью введенных ограничений является обеспечение охраны озонового слоя атмосферы.

Такие же ограничения кабмин вводил в 2017 году, чтобы обеспечить стабильную ситуацию на рынке озоноразрушающих веществ.