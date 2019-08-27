В России прокомментировали планы выкупа «Суперджетов» у мексиканской компании

Гендиректор государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Сергей Храмагин сообщил, что вопрос о покупке самолетов SSJ100 у мексиканской авиакомпании Interjet пока не рассматривается, так как предложений от владельца воздушных судов не поступало.

«Будем вести переговоры, когда ситуация станет более конкретной. Пока у нас нет никаких юридических оснований рассматривать данный вопрос более детально, но, естественно, мы смотрим», – сказал Храмагин в ответ на вопрос о планах выкупа SSJ100 у мексиканской InterJet, передает РИА «Новости».

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что последняя зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая российские самолеты Sukhoi Superjet 100 – мексиканская Interjet – планирует продать их из-за тяжелого финансового положения.

Однако в компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) заявили, что мексиканский авиаперевозчик Interjet не собирается отказываться от имеющихся самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100).

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Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) – российский ближнемагистральный пассажирский самолет, рассчитанный на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тыс. км.

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