Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета «Тюльпан»

В Сети появилось видео стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».

Боевые стрельбы из 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» провели артиллеристы Западного военного округа в Тамбовской области, сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что огонь велся по мишеням на расстоянии от 8 до 40 километров. Всего было уничтожено около 150 целей.

2С4 «Тюльпан» – советский 240-мм самоходный миномет, предназначенный для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и военной техники противника. Для стрельбы могут применяться в том числе ядерные снаряды, дальность стрельбы – до 19 км.

Ранее сообщалось, что российскую артиллерию, в том числе и миномет «Тюльпан», в США назвали «божественной».

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