В сирийской Латакии сработало взрывное устройство

Взрывное устройство сработало в сирийском городе Латакия, сообщает государственное телевидение Сирии.

По данным сирийского телеканала Ikhbariya, взрывное устройство сработало в районе ат-Табият, непосредственно на берегу Средиземного моря, передает РИА «Новости».

Взрывом был нанесен небольшой материальный ущерб.

Напомним, в минувший четверг сирийская армия заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

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