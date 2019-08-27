Эксперт: Вторые туры на губернаторских выборах крайне маловероятны

«Какой-то легкой победы врио губернаторов ожидать не стоит», – сказал газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян. Однако итоги фокус-групп указывают на то, что избиратели ценят их активные усилия, – даже у тех врио, которых назначили относительно недавно. Все они смогут уже в первом туре победить с результатом в 55% и выше, полагает эксперт.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян считает реалистичными прогнозы социологов о том, что врио губернаторов на предстоящих сентябрьских выборах победят в первом же туре. На это указывает не только социология, но и традиции, политическая история тех регионов, где 8 сентября ожидается голосование – в прошлом при разных системах выборов там крайне редко случались вторые туры, напоминает он.

По его словам, сами врио губернаторов успели активно поработать для того, чтобы уверенно победить в первом туре. «Например, есть такая неспокойная зона как Волгоградская область. Но Андрей Бочаров доказал, что умеет работать со всеми представителями региона. Там раньше возникали какие-то конфликты внутренние, соответственно возникала конкуренция не по принципу идей оппозиционных кандидатов и переизбирающегося губернатора, а по принципу каких-то внутренних переделов. Теперь этот фактор убран», – считает эксперт.

Если взять любой регион центральной России, Северо-Запад, то какой-то легкой победы врио губернаторов ожидать не стоит, предположил Кирьян, но все-таки они успели провести серьезную работу.

«В той же Вологде, например, внедряли целый пакет социальных мер, чего в истории региона не было очень давно. Естественно, избиратели это ценят. По всем фокус-группам видно: жители региона понимают, что положение начинает реально меняться, что им самим такие перемены нужны», – пояснил политолог.

Нынешнему главе Вологодской области Олегу Кувшинникову, за которого по прогнозам готовы проголосовать 60%, было очень непросто, отметил эксперт, – «потому что регион не находился на позиции лидера по части экономических показателей». «Но велась неплохая социальная политика, Кувшинников выстроил экономический блок. Ему теперь есть, что показать», – подчеркнул собеседник.

В Санкт-Петербурге, очевидно, возник запрос на губернатора, который занимался бы городом «от и до», добавил эксперт. «Одна из фундаментальных претензий к предыдущему губернатору Георгию Полтавченко заключалась в том, что губернатор только сидел в кабинете, а в городе творилось непонятно что. Про врио губернатора Петербурга Александра Беглова мы не можем такого сказать. Согласно исследованиям, которые я видел, в городе растет запрос на настоящего хозяйственника в хорошем смысле этого слова. И социология показывает, что Беглов отвечает этому запросу. У него прогноз – 59%», – отметил Кирьян.

Эксперт назвал еще один фактор, который заставляет усомниться в перспективе проведения вторых туров – между основными кандидатами и их ближайшими конкурентами очень большой разрыв в популярности.

«Если посмотреть на Бату Хасикова в Калмыкии, либо на Петербург, либо на Липецкую область (врио Игорь Артамонов), вы везде увидите, что разрыв слишком велик. Условно говоря, на вторых, третьих и четвертых местах у нас нет кандидатов, которые в гипотетическом случае второго тура смогут мобилизовать сторонников в пользу условного «кандидата номер два». Это связано, скорее, не с действиями самих кандидатов, а с особенностью поведения избирателей. Сейчас большинство решивших пойти голосовать сразу делают ставку на того, кого считают лидером кампании», – пояснил социолог. Кроме того, по словам Кирьяна, в некоторых регионах выбор в пользу врио губернатора отвечает и запросу избирателя на обновление власти.



Во вторник были опубликованы данные социологических исследований для администрации президента, которые проводились в конце июля – начале августа Службой специальной связи и информации ФСО. Они указывают, что рейтинги всех врио губернаторов позволяют им выиграть в первом туре выборов в единый день голосования 8 сентября. Прогноз результатов выборов основан на рейтинге от числа определившихся и экспертных оценках.

Согласно данным исследований, в Липецкой области Игорь Артамонов может набрать 74% голосов, Игорь Бабушкин в Астраханской области 69%, Александр Беглов в Санкт-Петербурге – 59%, Андрей Бочаров в Волгоградской области – 69%, Владимир Владимиров в Ставропольском крае – 58%, Олег Кувшинников в Вологодской области – 60%, Валерий Лимаренко в Сахалинской области – 68%, Александр Осипов в Забайкальском крае – 75%, Денис Паслер в Оренбургской области – 74%, Роман Старовойт в Курской области – 75%, Алексей Текслер в Челябинской области – 74%, Радий Хабиров в Башкирии – 80%, Бату Хасиков в Калмыкии – 80%, Олег Хорохордин в Алтае – 59%, Андрей Чибис в Мурманской области – 71%, Вадим Шумков в Курганской области – 82%.