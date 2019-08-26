Увязших в болоте бабушку и внуков спасли в Ленобласти

Спасатели нашли и оказали помощь увязшим в болоте в Ленинградской области бабушке и двум внукам, которые ушли в лес и пропали.

Пожилая женщина и дети пропали во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает «Рен ТВ». Жизни и здоровью бабушки и внуков ничего не угрожает, они чувствуют себя нормально.

Ранее в Хабаровском крае 83-летняя женщина увязла в трясине и сутки была вынуждена отгонять медведя рычанием.