Норвегия объяснила сведения о двух взрывах под Северодвинском

Норвежская система мониторинга действительно зафиксировала два взрыва 8 августа, однако один из них, предположительно, произошел не под Северодвинском, а на территории Финляндии.

Ранее СМИ сообщили, что NORSAR якобы выявил два отдельных взрыва с разницей в два часа 8 августа. В России информацию о втором взрыве опровергли, а в понедельник NORSAR сообщил, что дальнейший анализ события показывает, что фиксация второго взрыва «может быть связана с добычей полезных ископаемых в Финляндии», передает «Интерфакс».

8 августа на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона, однако в настоящее время показатели не превышены. В понедельник Росгидромет подтвердил, что после взрыва на полигоне под Северодвинском радиоактивный фон на некоторое время вырос из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.

Ранее в Кремле сообщили, что фиксируют отсутствие сигналов из-за рубежа о повышении радиационного фона после ЧП в Архангельской области.